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Общество

В Госдуме рассказали об изменении лимитов по семейной ипотеке

В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящие с 1 июля изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать в том числе увеличение максимального размера кредита. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев.

По его словам, действующие лимиты (12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти; 6 млн — для остальных регионов) перестали покрывать стоимость семейных форматов жилья.

Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми, считает парламентарий.

Кошелев рассказал, что рассматривалось несколько вариантов повышения лимитов. В первом случае — повышение до 16 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 млн рублей — для остальных регионов страны. Во втором — стимулирование габаритов: увеличение лимитов в 1,5 раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров.

До этого замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что после 1 июля будут озвучены новые правила выдачи семейной ипотеки.

Ранеес стало известно, сколько россиян взяли бы семейную ипотеку с новыми условиями.

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