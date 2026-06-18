В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки

После 1 июля будут озвучены новые правила выдачи семейной ипотеки. Об этом заявил на пленарном заседании форума недвижимости «Движение» замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости.

«С 1 июля правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — сказал он.

Замминистра отметил, что за последний месяц удалось установить диалог с финансовым блоком правительства и объяснить ряд технических вещей, благодаря чему пришли «к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки». Он подчеркнул, что в обновленной программе будет не так, как об этом пишут Telegram-каналы.

До этого «Финансы Mail» со ссылкой на эксперта по недвижимости Ирину Киселеву сообщил, что с 1 июля могут ужесточить условия семейной ипотеки. Это способно привести к росту ставок для части заемщиков и снижению спроса на новостройки, говорится в материале.

Ранеес стало известно, сколько россиян взяли бы семейную ипотеку с новыми условиями.