Стало известно, сколько россиян взяли бы семейную ипотеку с новыми условиями

В случае изменения программы семейной ипотеки, которые предусматривают, в том числе дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье, 51% россиян рассмотрят покупку квартиры с привлечением льготного кредита. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продукту компании MR Денис Хазов, ссылаясь на исследование, проведенное компанией.

«Сомневаются 32%, а 15% откажутся в случае изменения программы. Семейная ипотека продолжает оставаться востребованной мерой поддержки для россиян и рынка строительства жилья в России, в том числе для покупателей квартир в Москве. 88,9% участников программы семейной ипотеки приобрели только одну квартиру. Это свидетельствует о том, что россияне рассматривают программу как социально значимую меру поддержки для улучшения жилищных условий, нежели преследуют инвестиционные цели», — отметил Хазов.

По его словам, программа семейной ипотеки помогла улучшить жилищные условия 80% россиян, 20% ответили на такой вопрос отрицательно. 49% граждан признались, что такой жилищный кредит со льготной ставкой помог в покупке первой квартиры для семьи, 38% расширили жилплощадь, 36% семейная ипотека помогла выбрать наиболее подходящий вариант, подчеркнул Хазов. Также для 27% это стало возможностью обеспечить детей жилье и или долей в квартире, а 15% признались, что покупка жилья в рамках льготной программы ипотеки позволила планировать расширение семьи, добавил эксперт.

Семейная ипотека была запущена в 2018 году, и за годы своего существования претерпела ряд изменений. По условиям на июнь 2026 года, льготная ставка составляет до 6%. Такой жилищный кредит доступен при наличии ребенка до 6 лет, двоих и более детей‑несовершеннолетних или ребенка‑инвалида. Первоначальный взнос должен быть от 20%. Для Московского региона, Санкт-Петербурга и области максимальная сумма кредита составляет до 12 млн рублей, для остальных — до 6 млн рублей. По данным ДОМ.РФ, сейчас повторное оформление семейной ипотеки возможно после полного погашения предыдущего кредита и рождения нового ребенка.

Ранее россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке уже с июля.