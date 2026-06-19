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Общество

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

Синоптик Позднякова: летняя погода вернется в Москву на выходных
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Воздух прогреется до +26°C в Москве на выходных, осадков в городе не ожидается. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные погоду будет определять периферия антициклона, осадков в эти дни в Москве не будет.

Ночи в выходные в городе станут теплее, температура воздуха ожидается в пределах +12…+14°C. Дневная температура в столице ожидается +21…+26°C, что соответствует климатической норме июня.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что ближе к выходным в столичном регионе погода будет становиться более летней – выйдет солнце, станет заметно теплее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара.

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