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Общество

Стало известно, в каких регионах РФ средняя зарплата выросла больше всего за год

Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер заработной платы больше всего за год вырос в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тыс. рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тыс. рублей, а 2026-м — 190,1 тыс. рублей.

На Чукотке средняя зарплата увеличилась более чем на 32 тыс. рублей — до 246, 4 тыс. рублей в 2026 году, а в 2025-м она составляла 214,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата также выросла в Москве — почти на 31 тыс. рублей. В 2026 году жителям столицы начисляли в среднем по 219,6 тыс. рублей, а в 2025-м — 188,9 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Калужской области составила 105,3 тыс. рублей в этом году, а в 2025-м — 80,5 тыс. рублей.

В Хабаровском крае рост средней зарплаты составил почти 24 тыс. рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 91,7 тыс. рублей, а в этом году — 115,4 тыс. рублей.

До этого кандидат экономических наук Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России по итогам 2026 года может достичь 114-122 тыс. рублей. По его словам, в феврале 2026 года показатель составил 103,9 тыс. рублей, что на 15,9% больше, чем в феврале 2025 года (89 646 рублей). Эксперт связал рост зарплат с нехваткой кадров, стремлением работодателей привлекать сильных специалистов и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Балынин отметил, что в 2026 году МРОТ вырос до 27 093 рублей, то есть более чем на 20%, а к 2030 году, согласно национальным целям развития, минимальный размер оплаты труда должен достичь 35 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.

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