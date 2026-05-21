Экономист ожидает рост зарплат россиян в 2026 году

Средняя зарплата в России в 2026 году может вырасти до 114–122 тыс. рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, по итогам февраля 2026 года средняя зарплата в России составила 103,9 тыс. рублей. В феврале 2025 года показатель был на уровне 89 646 рублей. За год рост составил 15,9%, или 14,25 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.

«Зарплаты растут по нескольким причинам. Работодатели по-прежнему используют оплату труда как способ привлечь сильных специалистов. На рынке сохраняется нехватка работников по отдельным профессиям. Кроме того, на зарплатные предложения влияет рост МРОТ. У меня нет сомнения, что средняя зарплата продолжит свой рост в 2026 году и, по моим прогнозам, в среднем за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей. Соответственно, прирост составит примерно 14–20% в зависимости от сценария», — отметил Балынин.

Он пояснил, что такой разброс связан с разными возможностями компаний: одни работодатели смогут активнее повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых, а у других для этого будет меньше ресурсов.

Если сравнивать с более ранними периодами, рост выглядит еще заметнее, констатировал экономист. По расчетам Балынина, к февралю 2024 года средняя зарплата увеличилась на 32,5%, а к февралю 2023 года — на 59,6%. Экономист напомнил, что по уточненным данным за 2025 год средняя зарплата в России составила 101 784 рубля. В 2026 году она продолжит расти темпами выше инфляции, считает эксперт.

Балынин также обратил внимание на МРОТ: в 2026 году он вырос до 27 093 рублей, то есть более чем на 20%, а к 2030 году, согласно национальным целям развития, минимальный размер оплаты труда должен достичь 35 тыс. рублей.

«На мой взгляд, эта величина фактически даже будет выше, так как данный вопрос находится в фокусе самого активного внимания государства», — сказал эксперт.

Еще одним фактором роста зарплат он назвал повышенный спрос на квалифицированные кадры, которые нужны для обеспечения финансового и технологического суверенитета России.

