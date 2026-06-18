В минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области

Состояние пациентов, которые пострадали в результате удара украинских войск по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, является стабильным. Об этом рассказали РИА Новости в минздраве Белоруссии.

«В РНПЦ детской хирургии сегодня доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. По последней информации, состояние всех пациентов стабильное», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что пострадавший при атаке ребенок в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В случае улучшения ситуации несовершеннолетнего могут прооперировать 19 июня.

Кроме того, взрослый пациент, которого направили в военный клинический медицинский центр №432 ВС Белоруссии, находится в сознании в стабильно тяжелом состоянии.

Днем 17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее госсекретарь СГ обвинил Киев в бесчеловечности после удара по автобусу под Брянском.