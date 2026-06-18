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Общество

Путин пошутил о переводчике на переговорах с премьером Камбоджи

Путин пошутил об уставшем переводчике на встрече с премьером Камбоджи Манетом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия — АСЕАН пошутил из-за возникших проблем с синхронным переводом. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале беседы российский лидер обратил внимание, что в наушнике его собеседника отсутствует перевод. На английском языке Путин поинтересовался, все ли в порядке. Позже помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил сотрудникам протокольной службы, что канал синхронного перевода с русского языка не работает. В ответ на возникшую ситуацию кто-то из членов российской делегации пошутил, что у переводчика, вероятно, закончился рабочий день.

«Ну да, может быть. Может быть, закончился рабочий день… Сейчас найдем», — сказал он.

После устранения технической неполадки переговоры продолжились в штатном режиме.

Также Путин посоветовал участникам саммита Россия – АСЕАН задержаться в Казани для празднования Сабантуя. Российский лидер отметил, что Россия всегда рада зарубежным гостям и интересу, который они проявляют к народным традициям. Одним из лучших примеров президент назвал Сабантуй, который будет отмечаться в Казани.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.

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