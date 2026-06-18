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Общество

Метеоролог заявила, что качество воздуха в Москве остается в пределах нормы

Метеоролог Кузнецова: уровень загрязнения воздуха в Москве в норме из-за погоды
Александр Кряжев/РИА Новости

Благодаря погодным условиям в российской столице качество воздуха остается в норме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала метеоролог, кандидат географических наук Ирина Кузнецова.

По ее словам, продукты горения поднимаются от земли в вышележащие слои атмосферы на 150–200 метров и не затрагивают таким образом уровень 150 метров над землей.

Метеоролог добавила, что пристальное внимание к экологической ситуации в российской столице связано с крупным пожаром на НПЗ в Капотне. Но пока данные станций экологического мониторинга не показывают роста загрязнения воздуха в Юго-Восточном округе Москвы и прилегающих районах Подмосковья — Дзержинском, Железнодорожным, Люберцах и других, добавила Кузнецова.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Это была вторая украинская атака на завод за последние несколько дней.

Утром 16 июня Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. Произошедший пожар потушили спустя несколько часов.

Ранее блогера Калашникова вызвали в полицию после публикации удара ВСУ по НПЗ в Москве.

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