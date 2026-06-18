Путин назвал число российских туристов, посетивших Таиланд с начала года

Путин: около 850 тысяч туристов из РФ посетили Таиланд с начала 2026 года

Около 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала 2026 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает РИА Новости.

«Динамично развиваются туристические обмены. В 2025 году Таиланд посетили почти два миллиона россиян, а с начала текущего года — уже около 850 тысяч человек», — уточнил глава государства.

Незадолго до этого Владимир Путин сообщил, что в прошлом году поток российских туристов в страны Юго-Восточной Азии вырос на 37%. При этом аналогичная динамика наблюдается и в обратном направлении: количество путешественников из этого региона, выбравших Россию, увеличилось на 34%.

Основанная в 1967 году АСЕАН объединяет 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как отмечал президент России, это объединение стало одним из главных экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Путин обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.