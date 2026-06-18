Путин рассказал о росте интереса российских туристов к Юго-Восточной Азии

Путин: число россиян, посетивших страны Юго-Восточной Азии выросло на 37% за год

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году поток российских туристов в страны Юго-Восточной Азии вырос на 37%. Об этом пишет РИА Новости.

«В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%», — отметил Путин.

Аналогичная динамика наблюдается и в обратном направлении: количество путешественников из этого региона, выбравших Россию, увеличилось на 34%.

«Всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре», — подчеркнул российский лидер.

Глава российского государства и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 18 июня в Казани обратились к представителям СМИ по итогам встречи в рамках саммита Россия — АСЕАН.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию дипломатических отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия в среду стартовал Деловой форум Россия — АСЕАН.

До этого Путин подчеркнул приверженность Москвы курсу на укрепление всестороннего стратегического взаимодействия с государствами — членами АСЕАН.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность новый вид туризма.