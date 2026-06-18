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Общество

Жена впавшего в кому москвича рассказала, что произошло в клинике

РЕН ТВ: у мужчины, впавшего в кому в клинике в Москве, случился приступ аритмии
Shutterstock

Мужчина, который впал в кому во время посещения частной клиники в Москве, пришел на подтяжку лица, но перед манипуляциями его состояние ухудшилось. Об этом в комментарии для РЕН ТВ рассказала его супруга.

По ее словам, 76-летний муж ранее уже делал подобные процедуры и серьезных проблем в процессе не возникало. Перед операцией в учреждении на Большом Кондратьевском переулке у него случился приступ аритмии.

На данный момент россиянин находится в реанимации. По словам представителей клиники, он жив.

До этого сообщалось, что пациент впал в кому во время оказания услуг. Медики смогли реанимировать пострадавшего и спасти ему жизнь.

Известно, что далеко не все пациенты довольны медучреждением. Люди жаловались на некачественное оказание услуг.

До этого в ХМАО трехлетний мальчик не выжил после операции. Из-за проблем с половым органом ему рекомендовали хирургическое вмешательство, но в процессе у ребенка проявилась острая реакция на анестезию, его не спасли.

Ранее в Подмосковье медики погубили пациентку, ее сыну присудили компенсацию 10 млн рублей.

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