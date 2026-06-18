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Общество

Пациентка впала в кому во время операции в частной клинике в Москве

SHOT: в Москве женщина впала в кому во время пластической операции
Shutterstock/FOTODOM

Москве в одной из частных клиник пластической хирургии пациентке стало плохо во время процедуры, женщина в состоянии клинической смерти находится в реанимации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке. Женщине внезапно стало плохо в операционной во время медицинских манипуляций. Врачи экстренно перевели е в реанимацию и сейчас борются за ее жизнь.

По данным SHOT, клиенты клиники оставили в сети множество негативных отзывов о врачах этого медцентра. Пациентка находится в состоянии клинической смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого жительница Сочи попала в реанимацию на Бали после того, как выпила местное вино. Во время транспортировки в больницу россиянка потеряла сознание и впала в кому. Медики провели процедуру очистки крови, однако пациентка в сознание не пришла, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как критическое.

Ранее на Ямале женщина осталась инвалидом после раствора с антибиотиком.

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