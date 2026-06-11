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Общество

В Подмосковье медики погубили пациентку, ее сыну присудили компенсацию 10 млн рублей

В Подмосковье сын получит 10 млн рублей за то, что медики погубили его мать
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец добился выплаты десяти миллионов рублей после того, как лишился матери из-за врачебных ошибок специалистов из Подмосковья. Об этом сообщает «Известия».

Мать мужчины, Ирина, попала в стационар частного учреждения из-за дыхательной недостаточности. Местный медик откачал жидкость из плевральной полости. Позже состояние женщины ухудшилось, она впала в кому. Медики год оказывали помощь пострадавшей, но спасти не смогли.

Во время экспертизы выяснилось, что врач повредил межреберную артерию. В результате открылось кровотечение и из-за нехватки кислорода произошло поражение головного мозга.

Сам врач утверждал, что женщина болела раком с 2004 года, к моменту операции опухоль распространилась на другие органы. После операции с ней якобы все было нормально, но в тот же день она пожаловалась на боли, у нее остановилось сердце.

Сын пациентки подал на клинику в суд, там медучреждение обязали выплатить десять миллионов рублей. Уточняется, что речь идет о суде первой инстанции и клиника может оспорить это решение.

Ранее семья получила 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка.

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