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Общество

В ХМАО у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола анестезии

КП: в ХМАО трехлетний ребенок не выжил после укола анестезии
Shutterstock/FOTODOM

В ХМАО семья лишилась ребенка из-за анестезии во время операции. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, за некоторое время до инцидента трехлетнему мальчику диагностировали аномалию развития полового органа. Чтобы спасти сына от возможного бесплодия, родители решились на хирургическое вмешательство.

В день манипуляции отец спросил, какой будет анестезия. Ему ответили, что планируют сделать местную, но «если хотите, сделаем маску». Мужчина попросил сделать так, как будет лучше.

Во время манипуляции родители переживали, что врачи долго не выходят к ним. Однако вскоре медсестра попросила отца проследовать за ней в кабинет, где его ждет заведующий отделением хирургии.

«Во время операции произошло ужасное. У вашего сына остановилось сердце», – цитирует специалиста отец.

После этого родителю стало плохо.

По факту произошедшего возбудили дело. Как выяснилось во время экспертизы, причиной произошедшего стало «неблагоприятное влияние анестезии» на фоне воспалительного поражения сердечной мышцы.

Сейчас семья ждет результаты второй экспертизы, которая выяснит, допустили ли ошибку врачи. По словам родителей, сроки постоянно сдвигаются.

Ранее на Ямале женщина стала инвалидом после раствора с антибиотиком.

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