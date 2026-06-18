Тяжело раненного под Брянском мальчика планируют перевести в реанимацию в Минске

Тяжелораненого ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА на автобус в Брянской области, переведут в отделение анестезиологии и реанимации Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии. Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев в Telegram-канале.

«Ребенка в тяжелом состоянии, пострадавшего в Брянской области, переведут в отделение анестезиологии и реанимации», — говорится в публикации.

Ходжаев отметил, что в медцентр были направлены все дети, пострадавшие в результате удара дрона, но по самому тяжелому пациенту, находящемуся на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Он также добавил, что все доставленные в медицинское учреждение дети пройдут необходимую диагностику.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. Позднее также стало известно, что погибшая была беременна. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко призвал Украину к ответу за удар по автобусу с детьми в Брянской области.