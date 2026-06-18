Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Тяжело раненного под Брянском мальчика планируют перевести в реанимацию в Минске

Минздрав: ребенка, раненного при атаке БПЛА, переведут в отделение реанимации
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Тяжелораненого ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА на автобус в Брянской области, переведут в отделение анестезиологии и реанимации Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии. Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев в Telegram-канале.

«Ребенка в тяжелом состоянии, пострадавшего в Брянской области, переведут в отделение анестезиологии и реанимации», — говорится в публикации.

Ходжаев отметил, что в медцентр были направлены все дети, пострадавшие в результате удара дрона, но по самому тяжелому пациенту, находящемуся на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Он также добавил, что все доставленные в медицинское учреждение дети пройдут необходимую диагностику.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. Позднее также стало известно, что погибшая была беременна. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко призвал Украину к ответу за удар по автобусу с детьми в Брянской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!