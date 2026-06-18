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Политика

Лукашенко призвал Украину к ответу за удар по автобусу с детьми в Брянской области

Лукашенко призвал Киев к честному ответу об атаке на автобус в Брянской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия ждет честного ответа от Украины в связи с ударом по автобусу с детьми в Брянской области, Минск все равно установит правду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова приводит БелТА.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — заявил Лукашенко.

При этом он предупредил, что попытка спровоцировать или втянуть Белоруссию в войну «плохо обойдется тем, кто пытается это сделать». Многим не нравится, что Белоруссия – спокойное государство, поэтому «вот это все происходит», сказал глава государства.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее посол РФ назвал откровенной ложью слова омбудсмена Украины об атаке на автобус с детьми.

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