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Общество

Погибшая при ударе БПЛА по автобусу в Брянской области была беременна

Жертва удара БПЛА ВСУ по автобусу под Брянском оказалась беременна
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Жена тренера Алексея Горошко, погибшая во время атаки БПЛА по автобусу в Брянской области, была беременна. Об этом рассказала в разговоре с RT Елена Белая — мама девочки, которая тоже должна были ехать в этом автобусе.

«Именно Вика погибла на месте. И она была беременна» — рассказала мать единственной футболистки в команде мальчиков.

По ее словам, поездка в Геленджик планировалась с февраля, но сама Елена и ее дочь не смогли поехать вместе с командой на отдых, поскольку женщине не дали отпуск, а дочка накануне поездки сломала ногу. Как отметила она в разговоре с изданием, «видимо, Бог сберег». Женщина рассказала, что у нее есть план рассадки детей в автобусе, благодаря ему понятно, кто мог пострадать. Удар дроном пришелся по автобусу справа, ранил тренера Алексея Горошко и убил его жену.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее стало известно, что пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска.

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