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Общество

Пожар в ТЦ «Белая Дача» потушили

МЧС: возгорание в торговом центре «Белая дача» ликвидировано
Николай Хижняк/РИА Новости

Пожар в торговом центре (ТЦ) «Белая Дача» в подмосковных Котельниках ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания на площади 25 кв. метров привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

По информации МЧС утром 18 июня обломки сбитого БПЛА упали на кровлю торгового центра «Белая Дача», после чего загорелась кровля здания.

Торговый центр временно закрыли.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы.

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