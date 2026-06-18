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Общество

ТЦ «МЕГА Белая Дача» временно закрыли в Подмосковье

ТЦ «Белая Дача» в Котельниках временно закрыли после попадания БПЛА
МЕГА Белая Дача/Telegram

Торговый центр «Мега Белая Дача», находящийся в подмосковных Котельниках, на который утром упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), временно закрыт. Об этом говорится в канале ТЦ.

«По техническим причинам «Мега Белая Дача» временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», — указывается в публикации.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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