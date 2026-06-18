В Брянской области за ночь отразили атаку более 100 беспилотников

В ночь на 18 июня над территорией Брянской области было выявлено и уничтожено 113 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что атаку отражали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы (МОГ) бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.

По информации правительства, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотников работают профильные службы.

В Минобороны ранее сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами было уничтожено 555 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.