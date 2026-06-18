В России объяснили интерес зумеров к шахматным турнирам

Зумеры начали проявлять интерес к настольным играм, в том числе к шахматам и шахматным турнирам, из-за потребности в живом общении. Об этом «Москве 24» рассказал член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя новости о том, что шахматы стали модным видом спорта у молодежи.

«Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться. Кроме того, на популярность конкретно шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными», – пояснил эксперт.

Он отметил, что бизнес интегрирует новый тренд, если видит спрос на него. В результате он позволяет играть в шахматы в своих заведениях. Григорьев добавил, что в России стараются создавать новые виды досуга и возрождать старые воспоминания в новой форме. По его словам, для тихих кофеен шахматы подходят идеально, поскольку они не мешают другим посетителям.

В начале июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 заявил о важности обучать детей шахматам в школьных программах. Он выразил уверенность, что никто «не найдет наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве». Песков назвал шахматную доску «учителем жизни» и понадеялся, что шахматы в ближайшее время станут частью школьной программы.

Ранее сообщалось, что Федерацию шахмат России лишили членства в FIDE.