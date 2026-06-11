Федерацию шахмат России лишили членства в FIDE

Федерация шахмат России лишена членства в FIDE на три года

Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на три года.

Возвращение ФШР возможно только после исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). В рамках санкций ФШР теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой FIDE. Национальная сборная России не сможет выступать на командных турнирах.

При этом некоторые возможности сохраняются. Игроки, тренеры и арбитры вправе участвовать в индивидуальных соревнованиях. Команды из российских шахматистов могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом. Турниры на территории России продолжат учитываться в официальном рейтинге FIDE.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее ФШР потребовала наказать главу Украинской шахматной федерации.