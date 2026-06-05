Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 заявил о важности обучать детей шахматам в школьных программах.

«Шахматы – это игра, где правила напоминают правила жизни. Надо также просчитывать ходы, надо также идти на риск. Надо понимать, что этот риск должен быть умеренным, потому что чрезмерного риска твой противник тебе не простит», – объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что никто «не найдет наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве». Подводя итог, Песков назвал шахматную доску «учителем жизни» и понадеялся, что шахматы в ближайшее время станут частью школьной программы.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее в России потребовали наказать главу украинской Федерации шахмат за призывы бить по городам РФ