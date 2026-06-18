В Воронеже в результате атаки БПЛА повреждено административное здание

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что фрагмент сбитого беспилотника повредил административное здание в одном из муниципалитетов.

По его словам, над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области были сбиты 35 беспилотников. Предварительно, пострадавших нет.

«В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов беспилотника повреждения получило остекление административного здания», — поделился Гусев.

Он добавил, что на всей территории области сохраняется режим беспилотной опасности.

18 июня ТАСС сообщил, что атака около 180 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года.

16 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что Россия обладает лучшей в мире системой ПВО, дополнительные меры для защиты Москвы не требуется. По его словам, Украина применяет новые способы борьбы, однако «чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие».

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.