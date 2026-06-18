Собянин назвал общее количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве

Системой противовоздушной обороны Минобороны уничтожены 52 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.