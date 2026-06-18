В московском аэропорту эвакуировали пассажиров

Службы аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

По данным аэропорта, пассажиры находились в безопасных укрытиях.

Согласно установленным регламентам до момента снятия ограничений пассажиры не допускались для прохода из паркингов в терминалы. Люди находились в безопасных укрытиях на паркинге.

В Шереметьево работает Оперативный штаб, в котором взаимодействуют руководители оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Ранее за пять часов над регионами России сбили более 70 украинских беспилотников.