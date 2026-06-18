В Шереметьево открылись паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала

В Шереметьево пассажиров сопровождают из укрытий в здание аэропорта

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения, сотрудники возвращаются на рабочие места, пассажиров выводят из укрытий. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Службы аэропорта организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала», — указали в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что авиакомпании вынужденно корректируют расписание полетов.

В настоящее время ограничения на прием и отправку воздушных судов действуют в Жуковском и Внуково, Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее службы аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Ранее за пять часов над регионами России сбили более 70 украинских беспилотников.