За пять часов над регионами России сбили более 70 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В период с 09:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 72 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.
Дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Владимирской, Курской, Рязанской, Тульской, Тверской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Утром 17 июня Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа.
Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Кроме того, украинские дроны предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области.
Также БПЛА были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в некоторых вузах появится обязательный курс по беспилотникам.