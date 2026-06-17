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Армия

При крушении самолета ВСУ погиб один из лучших испытателей «Антонова»

Летчик-испытатель «Антонова» погиб при крушении Су-24М на Украине
Алексей Куденко/РИА «Новости»

На западе Украины в результате катастрофы самолета Су-24 погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов». Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«Майор Богдан Загорулько был одним из ведущих летчиков-испытателей ГП «Антонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбардировщик разбился 16 июня в Шепетовском районе Хмельницкой области. Причины и обстоятельства крушения неизвестны. На борту находились летчик и штурман майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Издание пишет, что Загорулько получил широкую известность, выполнив фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE. После начала военного конфликта он был мобилизован, освоил бомбардировщик Су-24М.

16 июня поступала информация, что в Хмельницкой области, предположительно, разбился истребитель Mirage 2000. Как сообщали украинские СМИ, очевидцы видели, что над Шепетовским районом пролетел самолет, после чего сразу произошел взрыв. Журналисты отметили, что ранее в областной военной администрации предупреждали о запланированных учениях, из-за которых «может быть шумно с 11:00 до 17:00».

Военный корреспондент Юрий Котенок до этого также предполагал, что речь может быть о крушении украинского МиГ-29. По его информации, борт упал в районе населенного пункта Москалевка.

Ранее появилось видео с места крушения бомбардировщика ВВС Украины.

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