В Минпросвещения рассказали, сколько школьников набрали максимум за два предмета на ЕГЭ

Минпросвещения РФ: 200 баллов за два предмета на ЕГЭ получили 154 школьника

Уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ. Об этом РИА Новости рассказали в Минпросвещения РФ.

«Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06.

В июне депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьёзное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей, подчеркнув, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об «обнадеживающих» результатах ЕГЭ.