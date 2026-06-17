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Общество

Депутата Госдумы от Курской области Харченко назначили и. о. ректора КГУ

Хинштейн сообщил о назначении депутата Екатерины Харченко и.о. ректора КГУ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в «Максе», что ректор Курского государственного университета (КГУ) Александр Худин после 10 лет работы в вузе сложил свои полномочия по собственному желанию.

По словам Хинштейна, Худин успешно принял участие в предварительном голосовании «Единой России», поэтому он рассчитывает, что бывший ректор будет выдвинут партией на выборы в областную думу. Кром того, он сообщил, что приказом министра науки и высшего образования России исполняющей обязанности ректора назначена Екатерина Харченко, которая до настоящего времени представляла Курскую область в Госдуме.

Хинштейн поблагодарил Худина за проделанный им труд, а также пожелал успехов в выдвижении на выборах в Курскую областную думу.

11 июня президент России Владимир Путин присудил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Садовничий возглавляет высшее учебное заведение с 1992 года.

Ранее депутат Миронов предложил снизить цены в вузах за счет зарплат ректоров.

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