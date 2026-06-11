Путин присудил государственную премию РФ ректору МГУ

Президент России Владимир Путин присудил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Об этом было объявлено на пресс-конференции, передает ТАСС.

Садовничий возглавляет высшее учебное заведение с 1992 года. Под его руководством в МГУ было создано свыше 30 новых факультетов и институтов, открылись филиалы университеты в пяти странах, а московский кампус увеличился вдвое.

Также с 1992 года на орбиту были запущены шесть спутников, которые создали специалисты МГУ, а также создан самый мощный в России суперкомпьютерный комплекс.

Кроме того, Садовничий более 20 лет возглавляет Российский союз ректоров и Евразийскую ассоциацию университетов.

До этого Садовничий в рамках церемонии открытия ХХ Международного фестиваля «Наука 0+» сообщил, что в МГУ с 2026 года появится факультет искусственного интеллекта (ИИ).

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