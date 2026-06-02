«Не сильно жирно?»: в Госдуме предложили снизить доходы ректоров вузов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал ограничить «космические» зарплаты руководителей вузов, чтобы снизить цены на обучение студентов. По его мнению, государство должно выделять деньги на бюджетные места не только за счет своих средств, но и за счет ресурсов самих учреждений.

«У них [вузов], например, хватает денег на космические зарплаты ректорам. Недавно Минобрнауки опубликовало отчет о заработках руководителей подведомственных вузов в 2025 году: там и один миллион, и полтора, и два миллиона в месяц, и это не только столичные вузы. Вот один из университетов Казани — зарплата ректора составляет больше 900 тысяч, Кубань — 560 тысяч, Томск — 1,4 млн, Хабаровск — 610 тысяч. А ведь есть еще проректоры, другие приближенные к руководству, они тоже хорошо получают. Разница в доходах с рядовыми преподавателями — и 10, и 20 раз. Не слишком ли жирно, господа? Может быть, поужметесь немного? Вот и высвободятся деньги на дополнительные бюджетные места. Или хотя бы на ограничение бешеных ценников», — сказал он.

Миронов добавил, что вузы не всегда эффективно распоряжаются своими активами, поэтому нужно провести их аудит.

«Например, в декабре возбуждено уголовное дело по фактам махинаций с землей Дагестанского аграрного университета — семь гектаров отдали под жилую застройку. В феврале еще одно дело — против руководства УрФУ, тоже фигуранты подозреваются в распродаже университетских земель по заниженной стоимости. А куда пошли деньги? Явно не на увеличение зарплат педагогам или количества бюджетных мест. Считаю, что пришло время финансового аудита высшей школы. Нужно разобраться, правильно ли используются те средства, которые выделяет на нее государство. Или лучше направить их на подготовку нужных стране кадров и гарантии доступного образования», — добавил он.

Депутат считает, что государство должно ограничивать рост цен в вузах официальной инфляцией.

«Откуда рост цен на 10-20-30%, если официальная инфляция по Росстату — меньше 6%? Раз инфляция составляет 5%, тогда, будьте добры, больше этого уровня не повышать. Кроме того, нужно устанавливать предельный «потолок» цен на обучение в вузах, а по важнейшим дефицитным специальностям делать учебу полностью бесплатной. В том числе это касается подготовки педагогов, медиков, инженеров, ученых – тех кадров, которых не хватает стране», — заключил он.

2 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. По его мнению, студенты, которые учатся бесплатно без обязательств перед государством, — «выброшенные бюджетные деньги», поэтому в России необходимо ввести «планово-капиталистическую» модель образования.

Ранее в Госдуме заявили, что студентов-бюджетников нельзя принуждать отрабатывать обучение.