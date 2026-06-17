Москалькова высказалась об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Москалькова: удар по автобусу с детьми находится за рамками человеческой морали

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова заявила в разговоре с ТАСС, что нападение украинских войск на автобус с детьми в Брянской области находится за рамками человеческой морали.

По мнению экс-омбудсмена, произошедшее является не просто жестоким преступлением, а вопиющим актом терроризма и прямым вызовом базовым принципам международного гуманитарного права.

«Нападение с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей — спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится за рамками человеческой морали», — сказала Москалькова.

Она также отметила, что Следственный комитет России правомерно квалифицировал произошедшее как теракт по статье 205 УК РФ, подчеркнув, что международные конвенции строжайше запрещают наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям, особенно детям.

17 июня в Брянской области автобус с детской футбольной командой, следовавший из Гомеля в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Генштаб Вооруженных сил Украины в свою очередь отверг все обвинения со стороны Белоруссии и России в нанесении удара беспилотником по автобусу.

Ранее в Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.