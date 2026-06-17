Специалисты Центра медицины катастроф направились в Брянскую область

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в своем канале на платформе «Макс», что московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянскую область после атаки украинских войск на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.

«В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф», — написал Ковальчук.

17 июня украинский ударный беспилотник атаковал на трассе А‑240 двухэтажный автобус с 44 пассажирами, в числе которых были 28 детей-спортсменов из спортшколы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель–Геленджик. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, а посол России в Белоруссии Борис Грызлов подчеркнул, что удар был намеренным, поскольку автобус невозможно спутать с военной техникой.

МИД Белоруссии осудил атаку, назвал случившееся «очередным актом терроризма против мирного населения» и потребовал от Киева «исчерпывающих объяснений».

Ранее белорусский депутат назвал удар ВСУ по автобусу попыткой Киева втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.