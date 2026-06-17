Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день было объявлено, что главный центр Единой системы организации воздушного движения с 20 июня вводит ограничения на полеты легких и сверхлегкий самолетов, а также гражданских беспилотников на высотах до 5200 м в Москве и других регионах Центральной России. Помимо столицы, временные ограничения будут действовать в небе над большей частью Подмосковья и отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее вертолетчики в беседе с «Газетой.Ru» оценили запрет полетов малой авиации около Москвы.