Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Нам тяжело»: вертолетчики оценили запрет полетов малой авиации около Москвы

Московские аэроклубы просят оставить режим «Ковра», но не запрещать полеты целиком
Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

В начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высоте от 0 до 5100 метров. В столичной компании HELI FLY, осуществляющей частные полеты на вертолетах, заявили «Газете.Ru», что думают над возможностями адаптироваться под новые правила. В организации уточнили, что вести бизнес было тяжело при регулярном введении режима «Ковер», однако это лучше, чем полный запрет полетов.

«Читали, в курсе. Пока думаем, какие могут быть варианты развития и адаптаций к происходящему. Возможно, будем перебазироваться и летать дальше от Москвы (если будут приезжать наши клиенты из Москвы, что очень сомнительно). Очень надеемся, что это временная мера, так как вводят режим «Ковер» с продлением каждые три часа, можно оставить и так. Нам тяжело, но периодами режима нет, и мы летаем и радуем наших гостей, развивая малую авиацию в стране», — сказали в компании.

25 мая в Telegram-канале межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) сообщили, что в начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высоте от 0 до 5100 метров. В организации уточнили, что зона запрета ограничена на западе государственной границей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, а на юге — временным режимом, введенным в этой части России.

Исключение сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, следующих по установленным маршрутам в аэропорты и обратно, для вылетов санитарной и эвакуационной авиации, проведения авиационно-химических работ, мониторинга состояния трубопроводов и линий электропередачи, а также для выполнения авиационных задач в рамках государственных контрактов.

Ранее Минтранс согласовал с бизнесом корректировку правил полетов дронов.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!