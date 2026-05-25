«Нам тяжело»: вертолетчики оценили запрет полетов малой авиации около Москвы

В начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высоте от 0 до 5100 метров. В столичной компании HELI FLY, осуществляющей частные полеты на вертолетах, заявили «Газете.Ru», что думают над возможностями адаптироваться под новые правила. В организации уточнили, что вести бизнес было тяжело при регулярном введении режима «Ковер», однако это лучше, чем полный запрет полетов.

«Читали, в курсе. Пока думаем, какие могут быть варианты развития и адаптаций к происходящему. Возможно, будем перебазироваться и летать дальше от Москвы (если будут приезжать наши клиенты из Москвы, что очень сомнительно). Очень надеемся, что это временная мера, так как вводят режим «Ковер» с продлением каждые три часа, можно оставить и так. Нам тяжело, но периодами режима нет, и мы летаем и радуем наших гостей, развивая малую авиацию в стране», — сказали в компании.

25 мая в Telegram-канале межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) сообщили, что в начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высоте от 0 до 5100 метров. В организации уточнили, что зона запрета ограничена на западе государственной границей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, а на юге — временным режимом, введенным в этой части России.

Исключение сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, следующих по установленным маршрутам в аэропорты и обратно, для вылетов санитарной и эвакуационной авиации, проведения авиационно-химических работ, мониторинга состояния трубопроводов и линий электропередачи, а также для выполнения авиационных задач в рамках государственных контрактов.

Ранее Минтранс согласовал с бизнесом корректировку правил полетов дронов.