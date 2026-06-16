AD: Киев планировал купить просроченные ракеты для ПВО перед пожаром в лавре

Заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало «зловещим пророчеством» перед пожаром в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет итальянское издание L'antiDiplomatico (AD).

Незадолго до пожара в лавре представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с «истекающим сроком годности», напомнило издание.

«Слова, которые сегодня звучат как мрачное предзнаменование», — написал автор статьи.

Издание отмечает, что на эту деталь мало кто обратил внимание, а в Киеве и Брюсселе не хотят о ней говорить.

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фальсификацией заявления Запада о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру.

Ранее в Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Киево-Печерской лавре.