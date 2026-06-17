Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве

Собянин: силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу. Об этом в «Максе» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого в Москве сбили 19 беспилотников.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Собянин в свою очередь сообщил, что из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 40 украинских БПЛА над территорией России за два часа.