Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший к Москве

Собянин заявил об отражении атаки 19-го беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом в «Максе» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника», — говорится в публикации.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Примерно час назад Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

До этого мэр писал об уничтожении десяти беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Собянин в свою очередь сообщил, что из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.