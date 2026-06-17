Синоптики рассказали о температуре воды в реках московского региона

Гидрометцентр: температура воды в реках московского региона не изменилась

Температура воды в реках московского региона практически не изменилась из-за похолодания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, водоемы в Московской области прогрелись до +22°C.

17 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в среду в Москве пройдут кратковременные дожди, температура воздуха не поднимется выше +17°C.

По его словам, в течение дня на погоду в Центральной России будет влиять тыловая часть североатлантического циклона.

Тишковец отметил, что прохладная и дождливая погода в Московском регионе сохранится до конца рабочей недели, а потеплеет лишь к выходным, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона. Тогда температура воздуха прогреется до +21...+24°C.

До этого обрушившиеся на Москву ливни привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта.

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