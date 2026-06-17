Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: в Москве в среду ожидается кратковременный дождь и до +17°C

В среду, 17 июня, в Москве пройдут кратковременные дожди, температура воздуха не поднимется выше +17°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет небольшой кратковременный дождь интенсивностью не более одного-двух миллиметров», — отметил синоптик.

В столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/сек. Воздух прогреется до +14...+17°C, что на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, добавил Тишковец.

По его словам, в течение дня на погоду в Центральной России будет влиять тыловая часть североатлантического циклона.

Тишковец отметил, что прохладная и дождливая погода в Московском регионе сохранится до конца рабочей недели, а потеплеет лишь к выходным, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона. Тогда температура воздуха прогреется до +21...+24°C.

До этого обрушившиеся на Москву ливни привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Автомобилисты пожаловались на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта. Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект.

Ранее гидролог объяснил «венецианские» последствия ливней на улицах Москвы.