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Наука

Как не заболеть на фоне резких перепадов температур, рассказал врач

Врач Миропольская: не заболеть на фоне резкого похолодания помогают три правила
Shutterstock

В конце мая в Москве и Московской области похолодало, и очень важно не заболеть на фоне резких перепадов температур. Чтобы этого не допустить важно придерживаться трех правил: постоянно принимать теплое питье, подобрать хорошее термобелье, а также отказаться от отопления квартиры — отопительные приборы могут пересушить воздух в квартире, что повышает риск ОРВИ, — об этом рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии Пироговского университета Наталья Миропольская.

«В этот период особенно высок риск простудных заболеваний. Чаще всего это вирусные респираторные заболевания. На холоде сосуды в носу сужаются, ухудшается местный иммунитет, и вирусам легче проникнуть в организм. Если вспотели в помещении, а потом попали на сквозняк — риск заболеть возрастает многократно», — объяснила врач.

По словам доктора, главное правило — не допускать как переохлаждения, так и перегрева. Оба эти состояния делают организм более слабым, и риски ОРВИ растут.

«Чтобы согреться в холодной квартире и не навредить организму, откажитесь от отопительных приборов, особенно от открытой духовки. Чем выше температура воздуха, тем больше воды он способен удержать, поэтому с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится более сухим. Сухой воздух раздражает и высушивает слизистую носа, это повышает риск развития ОРВИ», — объяснила врач.

Также важно правильно подобрать одежду и постоянно принимать теплое питье.

«Необходимо использовать безопасные методы: правильное тепло для тела термобелье и шерсть: отдавайте предпочтение качественному термобелью и носкам из натуральной шерсти. При сильном холоде обязательно надевайте головной убор. Безопасное питание и движение. Горячая еда и питье: пейте больше теплой жидкости: чая, воды или горячего супа, чтобы согреться изнутри. Заранее заваренный чай можно держать в термосе», — заключила врач.

Ранее врач Татьяна Пинчук сообщила, что перепады температуры повышают риск смерти от сердечно-сосудистых, инсульта, респираторных заболеваний.

 
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