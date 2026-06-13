В Москве из-за мощного ливня затопило дороги на Ленинградском проспекте

Сильный дождь подтопил дороги на Ленинградском проспекте в Москве

Обильные осадки, обрушившиеся на Москву, привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомобилисты жалуются на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта.

По сообщениям очевидцев, из-за плотной стены дождя видимость на трассе упала до критического уровня. Чтобы избежать аварийных ситуаций, водители вынуждены передвигаться на минимальной скорости, проявляя предельную концентрацию.

Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект.

Сложная погодная обстановка в мегаполисе сохранится еще долго. Экстренные службы МЧС выпустили штормовое предупреждение, согласно которому вплоть до трех часов ночи 14 июня в Москве будут бушевать грозы с градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 17 м/с.

В связи с разгулом стихии спасатели настоятельно призывают горожан соблюдать бдительность на дорогах, снизить скоростной режим и держать увеличенную дистанцию. Пешеходам и владельцам транспорта рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, ветхих строений и деревьев во избежание несчастных случаев.

Ранее в сети появились кадры смерча возле Керчи.