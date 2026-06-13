Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве из-за мощного ливня затопило дороги на Ленинградском проспекте

Сильный дождь подтопил дороги на Ленинградском проспекте в Москве
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Обильные осадки, обрушившиеся на Москву, привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомобилисты жалуются на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта.

По сообщениям очевидцев, из-за плотной стены дождя видимость на трассе упала до критического уровня. Чтобы избежать аварийных ситуаций, водители вынуждены передвигаться на минимальной скорости, проявляя предельную концентрацию.

Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект.

Сложная погодная обстановка в мегаполисе сохранится еще долго. Экстренные службы МЧС выпустили штормовое предупреждение, согласно которому вплоть до трех часов ночи 14 июня в Москве будут бушевать грозы с градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 17 м/с.

В связи с разгулом стихии спасатели настоятельно призывают горожан соблюдать бдительность на дорогах, снизить скоростной режим и держать увеличенную дистанцию. Пешеходам и владельцам транспорта рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, ветхих строений и деревьев во избежание несчастных случаев.

Ранее в сети появились кадры смерча возле Керчи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рост рождаемости в новых регионах России и огромный смерч на Урале. Главное за 13 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!