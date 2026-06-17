Врач назвала суточную норму черешни

Врач Русакова: в день можно есть не более 300 г черешни

Взрослым людям в день можно съедать не более 300 г черешни. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, при наличии проблем с углеводным обменом, например сахарном диабете, норма сокращается до 120 г. Таким пациентам врач посоветовала выбирать несладкие сорта — это поможет избежать скачков сахара и контролировать уровень глюкозы. Детям младше двух лет данная ягода противопоказана, поскольку она может спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, есть риск удушья косточкой.

Русакова отметила, что черешню не стоит есть и тем, у кого есть острые заболевания — панкреатит и гастрит, потому что она нагружает поджелудочную железу, может спровоцировать воспаление, усилить боль в животе, вызвать рвоту и диарею. В стадии ремиссии при консультации с врачом можно добавить в рацион небольшое количество ягод, заключила она.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого говорила, что вишня и черешня содержат сахар, поэтому употребление этих ягод в больших количествах, например, 500 г за один присест, может дать серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Кроме того, по ее словам, переедание вишни и черешни может вызвать брожение, вздутие живота и диарею из-за содержащихся в плодах органических кислот.

Ранее сообщалось, что в России фиксируют снижение цен на черешню.