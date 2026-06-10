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Бизнес

В АКОРТ рассказали о снижении стоимости черешни в России

Богданов: цена на черешню в российских магазинах снизилась на 24% за две недели
Николай Хижняк/РИА «Новости»

За последние две недели цена на черешню в российских торговых сетях сократилась на 24%. Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, цена на черешню снижается с началом сбора урожая на юге России, но в этом году из-за прохладной весны этот процесс был сдвинут ближе к июню.

Богданов добавил, что с поступлением первого российского урожая на полки магазинов — цена на ягоду пошла вниз — с 800 до 610 рублей за килограмм.

Председатель АКОРТ добавил, что подобная динамика характерна для всех сезонных ягод.

До этого сообщалось, что за год — с мая 2025-го по май 2026-го — мандарины в России подорожали на 28% — до 331 рубля за килограмм. В то же время апельсины подешевели на 14% (до 179 рублей), бананы потеряли в цене 7% (до 166 рублей), яблоки — 1% (до 207 рублей), а виноград — 2% (до 402 рублей).

Ранее в России увидели заметное замедление инфляции.

 
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