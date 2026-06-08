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Россиян предупредили об опасности переедания вишни и черешни

Диетолог Писрева: 500 г вишни за раз может дать серьезную нагрузку на печень
Bukhta Yurii/Shutterstock/FOTODOM

Вишня и черешня содержат сахар, поэтому употребление этих ягод в больших количествах, например, 500 г за один присест, может дать серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Об этом в интервью RT предупредила врач-диетолог Ирина Писарева.

Кроме того, по ее словам, переедание вишни и черешни может вызвать брожение, вздутие живота и диарею из-за содержащихся в плодах органических кислот.

«Для здорового человека в день достаточно съедать 300–400 г, если нет острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и диабета. При диабете или инсулинорезистентности в день можно съедать не более 150 г и только после еды», — отметила эксперт.

Что касается детей от трех до 10 лет, им можно не более 100–150 г, добавила она.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Никита Головин до этого говорил, что некоторые сезонные ягоды, такие как клубника и вишня, могут провоцировать выраженные аллергические симптомы. Помимо этого, у людей с перекрестной аллергией, в том числе на пыльцу березы, зачастую появляется реакция на черешню, яблоки, малину или клубнику. Это связано со сходством ряда белков пыльцы и пищевых продуктов.

Ранее дачников предостерегли от поедания немытых овощей с грядки.

 
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