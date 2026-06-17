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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 17 июня

В Москве 17 июня прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 19 °C
Sobyanin.ru

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 19 °C ожидаются в Москве в среду, 17 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что днем столбики термометров покажут 17–19 °C, а в ночь на 18 июня температура опустится до 10–12 °C.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в столице составит порядка 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду воздух прогреется до 17–22 °C, а в ночь на четверг температура снизится до 8 °C.

Накануне начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что небольшие дожди в Москве будут идти практически всю неделю. Интенсивность осадков будет постепенно уменьшаться к понедельнику. При этом синоптик отметил, что к выходным температура воздуха в столице составит до +25°C.

Ранее в Гондурасе прошел «рыбный дождь».

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