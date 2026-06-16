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Общество

Москвичам рассказали, сколько продлятся дожди

Синоптик Голубев: небольшие дожди в Москве будут идти практически всю неделю
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Небольшие дожди в Москве будут идти практически всю неделю. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Отмечается, что интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику. При этом синоптик отметил, что к выходным температура воздуха в столице составит до +25°C.

«До конца недели циклон будет постепенно смещаться на север, уменьшая с каждым днем интенсивность дождей», — добавил эксперт.

До этого обрушившиеся на Москву ливни привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Автомобилисты пожаловались на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта. Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект.

А за последние сутки, как сообщил сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 мм осадков. В Строгино выпало 10 мм, в Тушино — 14 мм, а в Бутово — 15 мм. При этом месячная норма для июня составляет 77 мм. По словам синоптика, лидерами по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки стали Дмитров и Мелихово.

Ранее жителей столичного региона предупредили об осадках до 12 мм.

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